Ille-et-Vilaine Pipriac Notre confrérie piperia la galette vous invite à participer à son 22ème chapitre.

Une occasion unique de rencontrer de nombreuses confréries gastronomiques et vineuses venues des différents terroirs de France et de l’étranger ainsi que de découvrir le patrimoine gastronomique de nos régions.

