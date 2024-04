Chapitre des vendanges de la Confrérie des Vins de Cleebourg Cleebourg, samedi 31 août 2024.

Chapitre des vendanges de la Confrérie des Vins de Cleebourg Cleebourg Bas-Rhin

Dégustation commentée de vins blancs d’Alsace et diner dansant. Épreuves viniques et remise de diplôme pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre la Confrérie des Vins de Cleebourg. Réservation au moins 10 jours en avance.

La soirée débute dans les Caves entre les fûts par une dégustation commentée des 6 vins blancs d’Alsace, ensuite les postulants qui souhaitent rejoindre la confrérie sont invités à passer les épreuves viniques (dégustation de vin). Après cela a lieu l’intronisation des nouveaux membres avec remise de diplôme et du collier de la confrérie. À l’issue de la cérémonie d’intronisation, les convives se retrouvent dans la salle d’honneur de la coopérative pour un dîner dansant. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 18:15:00

fin : 2024-08-31

Route du Vin

Cleebourg 67160 Bas-Rhin Grand Est frederic.orth59@gmail.com

L’événement Chapitre des vendanges de la Confrérie des Vins de Cleebourg Cleebourg a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de tourisme de l’Alsace Verte