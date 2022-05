Chapitre de la Confrérie du Chipiron

2022-05-22 – 2022-05-22 Organisé par la Confrérie du Chipiron de Bidart, du Pays Basque et de la Côte Aquitaine.

Au programme: défilé, messe des confréries, ouverture du chapitre, intronisations, vin d’honneur. Organisé par la Confrérie du Chipiron de Bidart, du Pays Basque et de la Côte Aquitaine.

