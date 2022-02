Chapitre de la Confrérie des Jabotiers de St Sever Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever

Chapitre de la Confrérie des Jabotiers de St Sever Saint-Sever, 8 octobre 2022, Saint-Sever. Chapitre de la Confrérie des Jabotiers de St Sever Saint-Sever

2022-10-08 – 2022-10-08

Saint-Sever Landes 9h: Accueil des confréries et des invités, casse-croûte

10h: Défilé des confréries dans la ville

10h30: Messe du chapitre à l’Abbatiale

12h: Chapitre avec intronisations dans la salle de cinéma

12h30: apéritif suivi du repas dansant, réservés aux confréries et aux invités, aux Jacobins

18h: fin des animations. 9h: Accueil des confréries et des invités, casse-croûte

10h: Défilé des confréries dans la ville

10h30: Messe du chapitre à l’Abbatiale

12h: Chapitre avec intronisations dans la salle de cinéma

12h30: apéritif suivi du repas dansant, réservés aux confréries et aux invités, aux Jacobins

18h: fin des animations. +33 5 58 04 21 42 9h: Accueil des confréries et des invités, casse-croûte

10h: Défilé des confréries dans la ville

10h30: Messe du chapitre à l’Abbatiale

12h: Chapitre avec intronisations dans la salle de cinéma

12h30: apéritif suivi du repas dansant, réservés aux confréries et aux invités, aux Jacobins

18h: fin des animations. Confrérie des Jacobins

Saint-Sever

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Sever Autres Lieu Saint-Sever Adresse Ville Saint-Sever lieuville Saint-Sever Departement Landes

Saint-Sever Saint-Sever Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sever/

Chapitre de la Confrérie des Jabotiers de St Sever Saint-Sever 2022-10-08 was last modified: by Chapitre de la Confrérie des Jabotiers de St Sever Saint-Sever Saint-Sever 8 octobre 2022 Landes Saint-Sever

Saint-Sever Landes