Fort-Mahon-Plage Somme Départ à 15h00 du défilé des confréries et des géants dans l’Avenue de la Plage

