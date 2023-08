Tous en piste avec les archéologues de l’Inrap ! ChapitÔ Le Ô lieu Bègles, 16 septembre 2023, Bègles.

Dans le cadre de la 40e édition des Journées européennes du patrimoine, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et Le Chapitô, un lieu atypique de partage et de rencontre, s’associeront pour proposer une immersion dans le métier d’archéologue et ses différentes spécialités.

Le samedi 16 septembre de 10h à 18h, le Chapitô accueillera des stands animés par des professionnels de l’archéologie, des expositions ludiques et des ateliers de pratique (libres ou sur réservation) avec outils de médiation. Module de fouille, archéo-puzzle, maquette interactive, ou encore atelier de tri de mobilier archéologique seront présentés.

Ces activités permettront à toutes et tous de découvrir le métiers d’archéologue et ses différentes spécialités mais aussi de comprendre le rôle de l’archéologie dans la préservation du patrimoine.

ChapitÔ Le Ô lieu 17-19 rue Robert Schuman, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Depuis février 2020, ChapitÔ est devenu le lieu atypique de partage et de rencontre des publics autour de pratiques culturelles et pluridisciplinaires au BT 7, situé au cœur du quartier des Terres-Neuves, à Bègles.

Un « Ô lieu » dédié à la culture, à la jeunesse, au « vivre ensemble » à Bègles dans lequel habitants du quartier et de ses alentours, artistes, étudiants et actifs se côtoient lors d’animations et d’événements : ateliers culinaires, artistiques, et circassiens, découvertes d’initiatives durables et Do It Yourself*, etc.

Conçu comme un lieu de vie permanent, où passer du temps, prendre simplement un café, s’informer, flâner, ChapitÔ souhaite rallier différents publics et insuffler une nouvelle dynamique pour construire des projets collectifs sur le quartier.

(*fais le toi-même) Tram C ou bus 11 : arrêt Terres Neuves.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

