Forum Jobs d’Été 2024 ChapitÔ Bègles, 23 mars 2024, Bègles.

Le Centre Social et Culturel de l’Estey, par l’intermédiaire de l’Info Jeunes de Bègles, te propose de participer gratuitement au Forum Jobs d’Été qui aura lieu le samedi 23 mars 2024 à ChapitÔ.

Viens avec ton CV pour passer des entretiens et trouver ton job auprès des nombreux employeurs présents sur place !

Le Forum Jobs d’Été, c’est aussi un espace ressources à destination des jeunes pour avoir divers conseils et informations : aide à la rédaction du CV, BAFA, volontariat, bourse aux projets, mobilité internationale, Mission Locale, Pôle Emploi…

ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

