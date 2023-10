Exposition photo par François Daguisé ChapitÔ Bègles, 22 janvier 2024, Bègles.

Exposition photo par François Daguisé 22 janvier – 3 février 2024 ChapitÔ Entrée Libre

Le spectacle de l’ombre par François Daguisé

Exposition photographique

François Daguisé connait bien le monde du spectacle. Après 25 ans de régie dans l’ombre de la scène et des festivals, il se consacre aujourd’hui à la photographie.

À travers cette exposition, Le spectacle de l’ombre, il fait la part belle aux métiers de la technique et à ses multiples facettes.

Du lundi 22 janvier au 3 février

Dans le cadre d’Un Chapiteau en Hiver

ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « citu00e9cirque@mairie-begles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 95 »}, {« type »: « link », « value »: « http://digitick.com »}]

2024-01-22T10:00:00+01:00 – 2024-01-22T18:00:00+01:00

2024-02-03T17:00:00+01:00 – 2024-02-03T22:30:00+01:00

François Daguisé