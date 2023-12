Le 31 décembre à ChapitÔ ChapitÔ Bègles, 31 décembre 2023 13:00, Bègles.

Dimanche 31 décembre, 14h00 ChapitÔ Gratuit – pour tous – sans inscription

Les équipes du centre social et culturel l’Estey, de l’Association de Prévention Spécialisée de Bègles et le Collectif des quartiers, organisent une après-midi plus que festive à ChapitÔ de 14h à 18h.

Espace pour les petits, jeux et jouets, stand photos, atelier maquillage, jeux en bois, jeux de société, sculptures sur ballons, circuit téléguidé et un goûter avec un bon chocolat chaud !

Un spectacle Les fées de l’arbre sera joué à 15h30. Un moment pendant lequel vous partirez à la découverte des pouvoirs magiques des arbres et de la nature (tout public).

ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}]

2023-12-31T14:00:00+01:00 – 2023-12-31T18:00:00+01:00

Famille Parents

Centre Social et Culturel l’Estey