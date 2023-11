Marché de Noël ChapitÔ Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Marché de Noël ChapitÔ Bègles, 9 décembre 2023, Bègles. Marché de Noël 9 et 10 décembre ChapitÔ Entrée libre Marché de Noël des créateurs et producteurs locaux à Bègles

ChapitÔ accueille la troisième édition d’un marché de Noël : local, responsable et solidaire. Des stands tenus par des artisans et producteurs du territoire De nombreuses animations proposées pour les enfants

Des animations musicales et des chants de Noël seront proposés par William Baldé (samedi) et Soul of Gospel (dimanche). ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « chapito@mairie-begles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 95 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:30:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:30:00+01:00

