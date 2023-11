Fais Pas Genre #3 – Les femmes dans les musiques actuelles ChapitÔ Bègles, 2 décembre 2023, Bègles.

Fais Pas Genre #3 – Les femmes dans les musiques actuelles Samedi 2 décembre, 17h00 ChapitÔ 5€

Samedi 2 décembre à Chapitô à Bègles, retrouvez la troisième édition de Fais Pas Genre, événement engagé et festif autour de l’égalité et la diversité dans les musiques actuelles organisé par Larsene.

Questionner et échanger sur la place des femmes dans les musiques actuelles, tel est l’objectif du projet Fais Pas Genre et de cet événement.

Au programme :

À École 3is

-> 17h à 18h30 : La projection du documentaire de la Cantatrice Chôme « Les Professionnel.les » qui donnera la parole aux directeur.rice.s de label, manageur.euse.s, technicien.ne.s, chercheur.se.s et militant.e.s. + temps d’échange

À Chapitô

-> 18h30 : Ouverture des portes

-> de 19h à 20h : Quiz musical dédié aux musiciennes

-> entre 20h et 22h30 :

Concerts 100% féminin

Dare To Escape (pop) – groupe de 4 lycéennes issu d’ateliers au lycée Vaclav Havel sur l’année 22/23 ;

Bonnie (rap)

Lilith & Ginette (chanson décomplexée)

-> 22h30 à 0h : Karaoké 100% au féminin

—

Infos pratiques :

Buvette et restauration sur place

Entrée : 5€ (pas de réservation)

Chapitô – esplanade des Terres Neuves à Bègles.

Accès : Tram C – arrêt Terres Neuves

—

La page Facebook événement : https://fb.me/e/YcONmuQf

Cet événement est organisé en partenariat avec l’école des métiers créatifs – 3is – et la Ville de Bègles.

ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « doc.larsene@gmail.com »}] [{« link »: « https://fb.me/e/YcONmuQf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T17:00:00+01:00 – 2023-12-02T23:59:00+01:00

2023-12-02T17:00:00+01:00 – 2023-12-02T23:59:00+01:00

égalité musique

Septlieues