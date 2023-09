Forum des quartiers nord-est ChapitÔ Bègles, 30 novembre 2023, Bègles.

Forum des quartiers nord-est Jeudi 30 novembre, 18h30 ChapitÔ Entrée libre

La Ville de Bègles développe une démarche de démocratie, plus vivante et plus ouverte, qui associe activement les citoyens aux processus de décision.

Animés par des habitantes et les habitants, ouverts à toutes et tous, à l’échelle des quartiers, ils sont au nombre de quatre et se réunissent tous les trimestres.

Forum des quartiers nord-ouest : jeudi 16 novembre de 18h30 à 20h dans la salle 1 du complexe Langevin

Forum des quartiers sud-ouest : mercredi 22 novembre de 18h30 à 20h à l’espace Jean Vautrin

Forums des quartiers sud-est : mercredi 29 novembre de 18h30 à 20h à l’école Jean Zay

Venez vous informer et dialoguer, donnez votre avis, participez, impliquez-vous ….. !

Plus d’informations :

https://www.mairie-begles.fr/je-participe/forums-de-quartiers/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T18:30:00+01:00 – 2023-11-30T20:00:00+01:00

