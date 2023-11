BOUM SILENCIEUSE Chapitô Bègles, 24 novembre 2023, Bègles.

BOUM SILENCIEUSE Vendredi 24 novembre, 19h30 Chapitô Entrée gratuite sur inscription

Ricochet Sonore vous propose une boum silencieuse ! Munis de casques, vous aurez le loisir de choisir sur quelle musique vous avez envie de chanter, de danser et cela avec plusieurs DJ et plusieurs esthétiques. À travers une expérience sensorielle unique, venez partager ensemble un moment inclusif et convivial.

Organisé par la ville de Bègles, en partenariat avec Ricochet sonore.

Chapitô 17 rue Robert Schuman, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-24T21:30:00+01:00

