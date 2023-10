SENSIBILISATION AUX ARTS DU CIRQUE Chapitô Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde SENSIBILISATION AUX ARTS DU CIRQUE Chapitô Bègles, 24 novembre 2023, Bègles. SENSIBILISATION AUX ARTS DU CIRQUE Vendredi 24 novembre, 10h00 Chapitô Choix des participants (8 à 10 personnes porteuses de troubles psychiques) confié à la structure sollicitée. Activité de sensibilisation s’adressant à un groupe de jeunes, âgés entre 16 et 25 ans et patients du CAATTP La Rivière Bleue (centre d’activités thérapeutiques à temps partiel). Les deux intervenants spécialisés « handi-cirque » de la compagnie Asphyxie coconstruiront l’atelier avec les encadrants du groupe de la Rivière Bleue ainsi que la médiatrice de la CitéCirque.

Organisé par la CitéCirque en partenariat avec la compagnie Asphyxie Chapitô 17 rue Robert Schuman, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

