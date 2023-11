Atelier danse inclusive ChapitÔ Bègles, 22 novembre 2023, Bègles.

Atelier danse inclusive Mercredi 22 novembre, 11h00, 14h00, 15h00 ChapitÔ Entrée gratuite sur inscription

Dans le cadre de la quinzaine de l’égalité et de la diversité à Bègles sur le thème du handicap, la ville de Bègles et Clafoutis et Compagnie vous invite à participer à des ateliers de danse.

Ces temps en mixité sont des espaces qui permettent la découverte de la danse, la mise en mouvement de son corps, des jeux de rythme et le langage poétique de l’expression corporelle. Venez vivre et créer ensemble un moment unique pour développer la confiance en soi et celle que l’on a envers l’autre.

Atelier duo parents enfants :

adolescents et adultes : à 11h

de 4 à 10 ans : de 14h à 14h45

à partir de 11 ans : de 15h à 16h

Entrée gratuite sur inscription au 05 56 49 95 95 ou par mail chapito@mairie-begles.fr

ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:chapito@mairie-begles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T11:00:00+01:00 – 2023-11-22T12:00:00+01:00

2023-11-22T15:00:00+01:00 – 2023-11-22T16:00:00+01:00

atelier danse