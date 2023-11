Café échanges : « le jour où j’ai su » ChapitÔ Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Café échanges : « le jour où j’ai su » ChapitÔ Bègles, 22 novembre 2023, Bègles. Café échanges : « le jour où j’ai su » Mercredi 22 novembre, 10h30 ChapitÔ Entrée libre Café échanges : « le jour où j’ai su » Dans le cadre de la quinzaine de l’égalité et de la diversité à Bègles sur le thème du handicap du 10 au 26 novembre. L’association Milou Maloo et la Ville de Bègles vous propose un café échange à ChapitÔ.

