Matinée Parents – Enfants à Chapitô ChapitÔ Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Matinée Parents – Enfants à Chapitô ChapitÔ Bègles, 22 novembre 2023, Bègles. Matinée Parents – Enfants à Chapitô Mercredi 22 novembre, 09h30 ChapitÔ Gratuit – Pour tous – sur inscription Notre référente famille, animera un temps à destination des parents – enfants (0-3 ans) le mercredi 22 novembre de 9h30 à 11h30 avec au programme : Activité créative : confection d’une bouteille sensorielle, un moyen rigolo et ludique pour les enfants d’exprimer leurs sentiments de façon colorée et sous différente forme ! Des jeux et des jouets de la ludothèque de l’Estey seront à disposition tout au long de ce moment ! Un moment en toute simplicité, qui nous permettra aussi de discuter et de vous faire découvrir les lieux ! ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 95 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T09:30:00+01:00 – 2023-11-22T11:30:00+01:00

2023-11-22T09:30:00+01:00 – 2023-11-22T11:30:00+01:00 Parents Enfants Centre Social et Culturel l’Estey Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu ChapitÔ Adresse Esplanade des Terres Neuves 33130 Bègles Ville Bègles Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville ChapitÔ Bègles latitude longitude 44.813624;-0.551049

ChapitÔ Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/