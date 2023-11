Atelier de coconstruction pour rendre la Fête de la Morue accessible à toutes et tous ChapitÔ Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Atelier de coconstruction pour rendre la Fête de la Morue accessible à toutes et tous ChapitÔ Bègles, 20 novembre 2023, Bègles. Atelier de coconstruction pour rendre la Fête de la Morue accessible à toutes et tous Lundi 20 novembre, 18h00 ChapitÔ Entrée libre À l’occasion de la quinzaine de l’égalité et de la diversité sur le thème du handicap du 10 au 26 novembre, la Ville de Bègles propose, un atelier pour améliorer l’accessibilité lors de la Fête de la Morue.

L’atelier sera traduit au public en langue des signes par la SCOP SIGNE. Au programme :

– Présentation globale des différents types de handicaps avec une éducatrice du FAM (Foyer Accueil Médicalisé de Bègles – ADAPEI 33), Ludosens, le BIS (Bureau Information Seniors de Bègles) et deux béglaises qui témoigneront de leur handicap.

– Un temps d’échange questions/réponses avec le public présent

– Travail en atelier afin de trouver des pistes d’amélioration

– Temps de restitution.

Renseignements au 05 56 49 95 95

Arrêt de Tram C : Place des Terres-Neuves

https://urlz.fr/osDP ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 95 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-begles.fr »}] [{« link »: « https://urlz.fr/osDP »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T18:00:00+01:00 – 2023-11-20T20:00:00+01:00

2023-11-20T18:00:00+01:00 – 2023-11-20T20:00:00+01:00 accessibilité handicap Ville de Bègles Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu ChapitÔ Adresse Esplanade des Terres Neuves Ville Bègles Departement Gironde Age min 12 Age max 99 Lieu Ville ChapitÔ Bègles latitude longitude 44.813237;-0.551105

ChapitÔ Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/