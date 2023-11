RESTÔ DANS LE NOIR Chapitô Bègles, 16 novembre 2023, Bègles.

RESTÔ DANS LE NOIR Jeudi 16 novembre, 19h30 Chapitô Sur réservation. Menu de saison, bio et local. 30€ (boissons non incluses).

RestÔ&Cie vous propose, à travers ce RestÔ dans le Noir, une expérience gustative unique et originale dans l’obscurité totale. Vous serez accompagnés et servis par des guides inattendus. Ce dîner dans le noir absolu vous permettra de réévaluer votre perception du goût et de vivre une rencontre surprenante avec la différence.

Organisé par la ville de Bègles, en partenariat avec RestÔ&Cie.

Chapitô 17 rue Robert Schuman, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0626395528 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T19:30:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00

