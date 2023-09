Grand Forum des contributions – Concertation ZAC Bègles Garonne ChapitÔ Bègles, 7 octobre 2023, Bègles.

Grand Forum des contributions – Concertation ZAC Bègles Garonne Samedi 7 octobre, 12h30 ChapitÔ Entrée libre

Le 7 octobre 2023, venez participer à un format inédit pour imaginer ensemble des quartiers durables, désirables et démocratisés.

Au programme :

– Des tables rondes thématiques,

– Une fresque des contributions participative,

– La rédaction d’un cahier de recommandations pour la protection avifaune avec la LPO,

– Des échanges riches et variés !

Profitez également d’un espace de restauration sur place

Rdv de 12h30 à 17h au ChapitÔ, 17 Rue Robert Schuman, 33130 Bègles – Tram C arrêt Terres Neuves.

Vous ne pouvez vous rendre disponible ? Penser au cahier d’acteurs pour verser votre contribution en amont du Forum

2023-10-07T12:30:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

