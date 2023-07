Sophrologie Chapitô Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Sophrologie Chapitô Bègles, 1 août 2023, Bègles. Sophrologie 1 – 31 août Chapitô gratuit, sur inscription Venez découvrir la sophrologie, un véritable moment de détente. Mardi 1ᵉʳ aout de 10h à 11h

Jeudi 24 et 31 août de 14h à 15h à Chapitô. Chapitô Esplanade des Terres Neuves – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 58 10 42 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T10:00:00+02:00 – 2023-08-01T11:00:00+02:00

2023-08-31T14:00:00+02:00 – 2023-08-31T15:00:00+02:00 sophrologie famille Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Chapitô Adresse Esplanade des Terres Neuves - Bègles Ville Bègles Departement Gironde Lieu Ville Chapitô Bègles

Chapitô Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/