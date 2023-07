Escape Game à Chapitô Chapitô Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Escape Game à Chapitô Chapitô Bègles, 28 juillet 2023, Bègles. Escape Game à Chapitô Vendredi 28 juillet, 14h00 Chapitô Gratuit – Pour tous – Sur inscription Vous êtes d’un naturel patient ? Vous aimez résoudre des énigmes lorsque vous être en plein partie de jeu ? Alors pourquoi ne pas venir essayer notre Escape Game ? L’équipe du Centre Social l’Estey sera ravie de vous accueillir, pour vous essayer à percer le mystère de ce jeu ! Rendez-vous les vendredis après-midi de 14h à 16h à Chapitô ! Chapitô Esplanade des Terres Neuves – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 95 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T14:00:00+02:00 – 2023-07-28T16:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Bègles, Gironde

