Atelier photographique Chapitô Bègles, 21 juillet 2023, Bègles.

Atelier photographique Vendredi 21 juillet, 17h30 Chapitô Gratuit sur inscription

Atelier photo avec Objectif image 33

Comment éveiller son regard photographique ?

Nous vous accompagnons pour changer de prisme et de perspective. Observons ensemble les détails qui nous entourent, apprenons à jouer avec la lumière et les couleurs, à repérer son sujet et également à trouver le bon cadrage.

OI 33 est un club de passionnés de photographie. Lors de cet atelier, nous vous proposons dans un format ludique et convivial de mettre en pratique votre regard photographique. Vous serez accompagnés par nos animateurs pour introduction technique et quelques explications pratiques.

N’oubliez pas vos appareils photos ou smartphones !

Pour les plus de 12 ans

Gratuit sur inscription au 05 56 49 95 94

Atelier à ChapitÔ le Jeudi 20 Juillet de 17 h 30 à 19 h 30

Chapitô Esplanade des Terres Neuves – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T17:30:00+02:00 – 2023-07-21T19:30:00+02:00

atelier jeune

Objectif image 33