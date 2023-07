Hello Goodbye Larsene Chapitô Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Hello Goodbye Larsene Chapitô Bègles, 8 juillet 2023, Bègles. Hello Goodbye Larsene Samedi 8 juillet, 19h00 Chapitô Gratuit RDV le 8 juillet à Chapitô à partir de 19h pour à la fois fêter la fin de la saison 22 / 23 et commencer l’été avec un programme très riche sur toute la période estivale. Au programme : – Représentation de Chœurs de Quartier : ensemble vocal réunissant des habitantes du quartier des Terres Neuves qui vous propageront leur bonne humeur, accompagné de Carolina Carmona.

– Quiz musical et karaoké pour s’amuser en musique

– Concert de Cheesy Racoons (reprises Furry Rock)

– DJset Larsene Buvette et auberge espagnole Chapitô Esplanade des Terres Neuves – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T19:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

