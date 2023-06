Les océans : pourquoi et comment agir pour les préserver ? ChapitÔ Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Les océans : pourquoi et comment agir pour les préserver ? ChapitÔ Bègles, 3 juin 2023, Bègles. Les océans : pourquoi et comment agir pour les préserver ? Samedi 3 juin, 15h00 ChapitÔ Entrée libre Une rencontre animée par l’association Terre & Océan dans le cadre du Campus Solidaire du Monde d’Après.

Avec Denis Bled, président fondateur de Ender Ocean

Camille Poulet, docteure en écologie, spécialisée dans le domaine aquatique

Clémentine Renneville, docteure en écologie évolutive et médiatrice à Terre et Océan ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

