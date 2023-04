Festival de l’art mural à Bègles ChapitÔ, 12 avril 2023, Bègles.

Festival de l’art mural à Bègles 12 – 15 avril ChapitÔ Entrée libre.

Dans un quartier unique mêlant culture, numérique, mixité sociale, cette opération d’art urbain vise à réenchanter la ville via la création d’un patrimoine artistique et culturel unique qui s’inscrit dans le cadre du renouvellement urbain.

La réalisation de fresques murales géantes permettra, au-delà de l’événement participatif autour des sujets liés à l’environnement, l’égalité homme-femme, l’inclusion, la diversité culturelle, de laisser une trace durable dans l’espace public et de rendre la culture accessible à tous.

Les oeuvres monumentales, réalisées par des artistes internationaux, dont l’une des plus grandes fresques de la métropole (500 m2 sur le BT6) et deux oeuvres au sein d’équipements sportifs en accès libre, permettront à tous les Béglais et métropolitains de vivre l’art dans leur quotidien de manière populaire, publique, gratuite, quelque soit leur âge, origine, culture, langue.

Durant ces 10 jours, le public est invité à voir les artistes à l’oeuvre et les rencontrer.

Les artistes

Nicole Salgar

Bordalo II

JKing

Programme prévisionnel

Vendredi 7 avril

Découverte des métiers culturels avec l’artiste JKing et Damien Gillot de 11h15 à 12h et de 14h15 à 15h

Spectacle de cirque OCHO à 20h30

Mercredi 12 avril

Ateliers participatifs avec l’artiste JKing de 12h à 16h sur le terrain de basket du Stade Duhourquet

Repas partagé à 20h à ChapitÔ

Jeudi 13 avril

Ateliers participatifs avec l’artiste JKing de 10h à 16h sur le terrain de basket du Stade Duhourquet

Visite Cafitô à 11h

Atelier t-shirt de 14h à 16h à ChapitÔ

Vendredi 14 avril

Ateliers participatifs avec l’artiste JKing de 10h à 16h sur le terrain de basket du Stade Duhourquet

Atelier t-shirt de 14h à 16h à ChapitÔ

Inauguration du festival à 18h

Samedi 15 Avril

Rencontre avec les artistes puis visite urbaine

ChapitÔ 17 Av. Robert Schuman, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T12:00:00+02:00 – 2023-04-12T16:00:00+02:00

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T16:00:00+02:00

création art