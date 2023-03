Atelier n° 3 – concertation Euratlantique à Bègles ChapitÔ Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Atelier n° 3 – concertation Euratlantique à Bègles ChapitÔ, 4 avril 2023, Bègles. Atelier n° 3 – concertation Euratlantique à Bègles Mardi 4 avril, 18h30 ChapitÔ sur inscription Dans le cadre de la concertation préalable réglementaire de la ZAC Bègles Garonne, 3 ateliers sont organisés par l’EPA Euratlantique au mois de mars 2023. Mardi 4 avril

Thème 1 : Diagnostic issu des balades urbaines de janvier

Thème 2 : Diagnostic sur la biodiversité N’oubliez pas de vous inscrire via le formulaire en ligne sur le site internet https://www.bordeaux-euratlantique.fr/inscription-aux-ateliers-zac-begles-garonne ou par téléphone sur le n° vert : 05 475 009 99 (du mardi au samedi de 9h à 18h).

Inscription obligatoire.

Nombre de places limité à 40 personnes par atelier. ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 475 009 99 »}] [{« link »: « https://www.bordeaux-euratlantique.fr/inscription-aux-ateliers-zac-begles-garonne »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

