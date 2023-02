Spectacle jeune public Blanc Flocon ChapitÔ Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la R.O.G.E.R se produit à ChapitÔ. handicap moteur mi ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Et si Blanche Neige était un garçon ???

Tout commence comme le récit du célèbre conte mais… un facteur inattendu, une valeur pas commune, un cube dans l’potage…. Et tout bascule !

Le bébé fille tant attendu est en fait un bébé garçon. Le conte vrille, tout s’ébranle. La nouvelle donne de notre héros Blanc Flocon nous fait réaliser les incohérences que l’on peut percevoir en chamboulant nos codes patriarcaux.

La méchante reine devient le méchant roi. Les 7 nains sont des naines…

Dans ce spectacle, on parle de la beauté, du souci de l’image maîtrisée, mais aussi du pouvoir, de la manipulation, de la soumission, de la charge mentale, du consentement, de la place des vrais gentils souvent trop négligés.

Un goûter vous sera proposé après le spectacle, l’occasion d’échanger ensemble.

Par la R.O.G.E.R Cie (Rebelle qui Ose des Genres Égaux et Respecte les un.e.s, les autres et la Terre Entière). Écriture, mise en scène, jeu : Lili Giret / Regard extérieur : Laurent Eyllier.

