Afterwork convivial proposé aux acteurs économiques locaux par la Ville de Bègles en partenariat avec le Club d’entreprises B3E ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://framaforms.org/afterwork-begles-eco-mercredi-1er-fevrier-2023-1672935862 »}, {« link »: « https://www.b3e.fr/ »}] Le maire de Bègles, Clément Rossignol Puech et le Conseil municipal convient les acteurs économiques de Bègles à un afterwork convivial le : Mercredi 1er février 2023, à 18h30, à ChapitÔ Au programme :

– Mot d’accueil et présentation du Club d’entreprises B3E par son président Fabrice Hénin

– Présentation de l’actualité de la Ville et de l’actualité économique de Bègles

– Présentation de l’offre de partenariat pour la Fête de la Morue 2023 Rencontres, échanges et verre de l’amitié. Participation sur inscription (remplir le formulaire dédié) Ce rendez-vous est proposé en partenariat avec le Cub d’entreprises de Bègles B3E

