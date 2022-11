Les lundis des Terres Neuves ChapitÔ Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Les lundis des Terres Neuves ChapitÔ, 19 décembre 2022, Bègles. Les lundis des Terres Neuves 19 et 26 décembre ChapitÔ

Animations, rencontres et convivialité handicap moteur mi ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves 33130 Bègles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Retrouvez l’équipe du Centre Social et Culturel de l’Estey et les partenaires du territoire dans le cadre des Lundis des Terres-Neuves et profitez des animations proposées. (Atelier pâtisserie, activités manuelles, espace jeux de société, activités sportives, goûter).

2022-12-19T15:00:00+01:00

2022-12-26T18:00:00+01:00

