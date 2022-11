Les soirées de l’Estey – L’Auberg’IN ChapitÔ Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Les soirées de l’Estey – L’Auberg’IN ChapitÔ, 16 décembre 2022, Bègles. Les soirées de l’Estey – L’Auberg’IN Vendredi 16 décembre, 18h00 ChapitÔ

gratuit, pour tous

Retrouvez, l’équipe du Centre Social et Culturel, à Chapitô, pour partager ensemble un moment festif et convivial. ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves 33130 Bègles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine L’Auberg’In, c’est un moment simple et convivial, autour d’un repas partagé en mode Auberge Espagnole. Au programme : 18h – atelier cuisine et installation

19h – Repas partagé raclette

20h – Soirée jeux et animation surprise Chaque soirée, une animation agrémentera la soirée : concert, jeux, karaoké, expo, spectacle.. C’est vous qui choisissez, … à vos propositions ! Nous avons besoin de vous pour imaginer les prochaines Auberg’In ! Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-16T18:00:00+01:00

2022-12-16T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu ChapitÔ Adresse Esplanade des Terres Neuves 33130 Bègles Terres Neuves Ville Bègles Age maximum 99 lieuville ChapitÔ Bègles Departement Gironde

ChapitÔ Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Les soirées de l’Estey – L’Auberg’IN ChapitÔ 2022-12-16 was last modified: by Les soirées de l’Estey – L’Auberg’IN ChapitÔ ChapitÔ 16 décembre 2022 Bègles ChapitÔ Bègles

Bègles Gironde