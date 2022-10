Vernissage de l’exposition La carte postale des Terres-Neuves ChapitÔ, 21 octobre 2022, Bègles.

Entrée libre

Vernissage handicap moteur mi

ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Inauguration de l’ Exposition la carte postale des Terres – Neuves

Dans le cadre des actions menées par les équipes de ChapitÔ, la Ville de Bègles a souhaité donner la parole aux habitants des Terres Neuves, anciens et nouveaux, afin qu’ils expriment un témoignage sensible sur le quartier.

A travers des ateliers mensuels de mai à octobre 2022, un groupe d’habitants a collecté de la matière et conçu une exposition de A à Z.

Photographies, témoignages, anecdotes, cette exposition sera le croisement de multiples souvenirs sur le quartier. Conçues comme une exposition évolutive, les habitants des Terres neuves qui souhaiteraient participer pourront contribuer à enrichir l’exposition de nouveaux dessins et témoignages.

Pour mener à bien ce projet, la Ville de Bègles a missionné l’agence ALGA médiation pour accompagner ce travail de collectes au fil de ces 6 mois.

Dans le cadre du dernier atelier de conception du projet, les habitants ont été accompagnés par deux professionnels du Musée de la Création Franche pour comprendre les enjeux d’une scénographie et qu’ils puissent faire des choix selon la matière qu’ils avaient récoltée.

A cette occasion, un court métrage du FIFAAC, « De la cité Yves Farges 1962 aux Terres Neuves », sur le quartier des Terres Neuves sera diffusé.

L’exposition à ChapitÔ du 21 octobre au 10 novembre.

Horaires : du lundi au vendredi de 10 h à 18 h et les samedis 29 octobre et 5 novembre de 15 h à 18 h 30.

Le vernissage se tiendra le 21 octobre à 18 h et le finissage le 10 novembre.



