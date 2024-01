ELLE/S CHAPITEAU – VITROLLES Vitrolles, 10 février 2024, Vitrolles.

Elle/sL’envolée cirqueCirque sous chapiteauTout publicSamedi 10 février 2024 à 20h30 et dimanche 11 février 2024 à 16hDomaine de FontblancheDurée: 1h10« ELLE/S » questionne l’ambiguïté des relations fusionnelles et notamment gémellaires, c’est une réflexion sur l’autre, son miroir, nos solitudes et notre désir de distinction. Les spectateurs, disposés en cercle, sont invités à entrer dans un univers en suspension.En partenariat avec l’Entre-deux BIACOUVERTURE DES PORTES : 1h avant

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:30

Réservez votre billet ici

CHAPITEAU – VITROLLES 4 ALLÉE DES ARTISTES 13127 Vitrolles 13