Fêtes d’hiver de la Saint-Martin Chapiteau Tarnos, 10 novembre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Le Comité des Fêtes, soutenu par la Ville de Saint-Martin de Seignanx, propose de célébrer la Saint-Martin pour les traditionnelles Fêtes d’hiver les 10, 11 et 12 novembre prochain place Claverie sous chapiteau. Retrouvez également les manèges et autres animations tout au long du week-end.

Programme détaillé sur www.saintmartindeseignanx.fr

La place Claverie est située entre l’avenue Barrère et la Route océane..

2023-11-10 fin : 2023-11-12 00:00:00. EUR.

Chapiteau Place Claverie

Tarnos 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes, with the support of the Ville de Saint-Martin de Seignanx, will be celebrating Saint-Martin?s Day with its traditional Winter Festivities on November 10, 11 and 12 at Place Claverie. There will also be merry-go-rounds and other entertainment throughout the weekend.

Detailed program at www.saintmartindeseignanx.fr

Place Claverie is located between Avenue Barrère and Route océane.

El Comité des Fêtes, con el apoyo de la ciudad de Saint-Martin de Seignanx, celebrará el Día de San Martín con sus tradicionales Fiestas de Invierno los días 10, 11 y 12 de noviembre en la carpa de la plaza Claverie. También habrá atracciones y otras animaciones durante todo el fin de semana.

Programa detallado en www.saintmartindeseignanx.fr

La Place Claverie está situada entre la Avenue Barrère y la Route océane.

Das Festkomitee, das von der Stadt Saint-Martin de Seignanx unterstützt wird, lädt am 10., 11. und 12. November zu den traditionellen Winterfesten auf dem Place Claverie in einem Festzelt zum Feiern von Sankt Martin ein. Das ganze Wochenende über finden Sie außerdem Karussells und andere Animationen.

Detailliertes Programm auf www.saintmartindeseignanx.fr

Der Place Claverie befindet sich zwischen der Avenue Barrère und der Route océane.

