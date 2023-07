Jeux Olympiques du cirque d’autrefois Chapiteau Repaire des Contraires Chanteloup-les-Vignes, 1 juillet 2023, Chanteloup-les-Vignes.

Jeux Olympiques du cirque d’autrefois 1 juillet – 30 août Chapiteau Repaire des Contraires entrée libre, spectacle de rue

Les Olympiades du cirque d’autrefois

Un éloge de la vie simple comment dirai Victor Hugo.

Création cirque-theatre Compagnie des Contraires – 2023

Un mixte des périples de cirque à l’ancienne ayant comme fil conducteur la fable de La Fontaine, Le rat des champs et le rat de ville.

Un cirque itinérant se pose dans la place du village… là où le rat de champs arrive. Il rencontre plusieurs personnages qui font allusion au cirque itinérant d’autrefois, comme l’homme le plus fort, qui est le Rat de Ville, le cracheur et jongleur de feu, l’équilibriste… Rat de Champs suit le Rat de Ville qui fouine partout, un vrai bohème, passionné par la danse… mais le Rat des Champs ne s’adapte pas au bruit et à la vitesse des grandes villes, il est nostalgique de pouvoir prendre son piquenique en toute tranquillité. Il a donc décidé de retourner à la campagne, là où les rats font partie de la vie naturelle des champs et des hommes.

Une idée original de Neusa THOMASI

Mise en scène Neusa THOMASI et Sandrine Bouglione

Création musicale : Pierre Antoine Catton

Avec :

Agathe GOURIN, André BOUGLIONE, Sandrine BOUGLIONE, Julio DO NASCIMENTO, Arthur MANIN

Chapiteau Repaire des Contraires Rue Arlequin 78570 Chanteloup-les-Vignes Chanteloup-les-Vignes 78570 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T08:30:00+02:00 – 2023-07-01T09:00:00+02:00

2023-08-30T17:00:00+02:00 – 2023-08-30T19:00:00+02:00

celines sturm©