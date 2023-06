« Boxe, Danse et poésie »: Ateliers et/ou stage artistique et sportif. Chapiteau Raj’ganawak Saint-Denis, 2 juin 2023, Saint-Denis.

« Les Mains de Jeanne-marie »,

un prologue

La compagnie Les Affranchis et le club Lumpini invitent artistes et sportifs amateurs à participer à des ateliers de « boxe, danse et poésie ».

Ces workshop, organisés sur 3 week-end et une semaine de stage, proposent une initiation à la boxe taï avec Sam Berrandou, à la danse contemporaine avec Olivier Chanut et Emma Brest, au jeu théâtral et cinématographique avec Katell Borvon.

Nos ateliers auront pour théme commun le poème d’Arthur Rimbaud » Les Mains de Jeanne-Marie ». Nous proposons un travail qui aura pour ambition de créer une adaption chorégraphique et cinématographique de ce texte.

Julie Borvon, cinéaste, sera présente, sur les ateliers et filmera les différentes étape du travail. Lors des dernières séances de travail, nous proposerons aux participant.e.s, un temps de tournage lors duquel il et elles pouront interpréter les différentes petites formes artistiques ou sportives qui auront été imaginées lors des ateliers.

Le film sera projeté en prologue du spectacle « Rimbaud sur le ring » lors de sa tournée en île de France en 2023/2024. Spectacle « Rimbaud sur le ring »

Une restitution publique du travail sera également proposée le 13 juillet.

Ce projet est ouvert à celles et ceux qui voudraient participer à une aventure aux frontières du cinéma et du théâtre, de la boxe et de la danse !

Chapiteau Raj'ganawak – 3 rue Ferdinand Gambon à Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France
administration@lesaffranchis.org
06 10 96 23 22
http://www.lesaffranchis.org/lesaffranchis/rimbaud-sur-le-ring/

