CIRQUE DE NOEL 2023 A TYROSSE CHAPITEAU PLACE AU CIRQUE – TYROSSE Saint Vincent De Tyrosse, 6 janvier 2024, Saint Vincent De Tyrosse.

Le CIRQUE DE NOEL 2023 sera en tournée du 11 novembre au 7 Janvier pour sa 47ème Edition afin de fêter Noël des étoiles plein les yeux !Sous le magnifique chapiteau de PLACE AU CIRQUE, issu du CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE DE PARIS, nous avons l’honneur d’accueillir Mr Joseph BOUGLIONE, directeur artistique du célèbre établissement parisien qui sera en charge cette année de la régie artistique et de la mise en piste de notre spectacle 2023.« Un concert pour les yeux », le CIRQUE DE NOEL est un très rare cirque en France à présenter 100 % de son spectacle avec un orchestre live.Nous sommes heureux de proposer un spectacle inédit de haut niveau où les TRAPEZES VOLANTS discipline reine des arts aériens sera à l’honneur avec la présence exceptionnelle des FLYING MICHAELS, clowns d’argent au Festival de Monté Carlo.Le trio de clowns français les KINO’S nous assurera de grands moments d’humour pour les petits et les grands; L’Ukraine sera aussi à l’honneur avec un numéro de grande magie et un duo de comiques vus au plus grand cabaret du monde il y a quelques années.Des artistes venus de France, d’Italie, de Suisse et de Cote d’ivoire compléteront cet irrésistible plateau artistique. ou 100 % du show est joué en live par notre orchestre.La magie s’invite à la fin du spectacle, grâce à l’application FLASHPLAY, avec notre fameuse hotte du Père Noël et de ses cadeaux qu’emportera l’heureux gagnant !PLACE AU CIRQUEOuverture des portes : 45 minutes avant le début du spectacle

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-06 à 16:30

Réservez votre billet ici

CHAPITEAU PLACE AU CIRQUE – TYROSSE PARKING DU CENTRE E.LECLERC 40230 Saint Vincent De Tyrosse 40