Oraison / Compagnie Rasposo Chapiteau, Parc Saint Fiacre Château-Gontier, 14 mars 2024 18:30, Château-Gontier.

Oraison / Compagnie Rasposo 14 – 16 mars 2024 Chapiteau, Parc Saint Fiacre placement libre

plein tarif 24 €, tarif réduit 11 €

« Oraison » démarre tambour battant dans un rythme performatif et tapageur, avant qu’un court-circuit ne plonge brutalement le chapiteau dans l’obscurité. Le spectateur entre alors dans un vertige où les visions furtives incandescentes et les réminiscences d’images circassiennes archaïques lui ouvrent un nouvel horizon. Le clown blanc, sauveur dérisoire du chaos contemporain retrouve ici sa force symbolique. Il est le révélateur qui porte la condition humaine à l’amère conscience d’elle-même et contribue au nécessaire retour de l’harmonie. Dans les clairs-obscurs de la piste, les déséquilibres acrobatiques ou la grâce sauvage du lancer de couteaux résonnent comme une prière de cirque. Un spectacle fort, humain et poétique, une ode à la lumière. Magistral !

Chapiteau, Parc Saint Fiacre 53200 Château-Gontier Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-carre.org/evenement/oraison/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-14T19:30:00+01:00 – 2024-03-14T20:30:00+01:00

2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T21:30:00+01:00

cirque danse

Ryo Ichii