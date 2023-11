2 semaines de stage de cirque au Chapiteau Méli Mélo Chapiteau Méli Mélo Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines 2 semaines de stage de cirque au Chapiteau Méli Mélo Chapiteau Méli Mélo Versailles, 26 décembre 2023, Versailles. 2 semaines de stage de cirque au Chapiteau Méli Mélo 26 décembre 2023 – 5 janvier 2024 Chapiteau Méli Mélo Jonglage, acrobatie, équilibre sur objet, trapèze, tissu aérien ou encore mât chinois. Les enfants sont invités à exprimer leur créativité dans une dynamique d’entraide, de respect et d’écoute.

Semaine du mardi 26 au vendredi 29 décembre (4 jours)

Semaine du mardi 2 au vendredi 5 janvier (4 jours)

10-14 ans de 10h30 à 12h30, stage à 84 € les 4 jours

7-9 ans de 14h à 15h30, stage à 64 € les 4 jours

4-6 ans de 15h30 à 16h30, stage à 48 € les 4 jours Renseignements sur notre site www.melimelo78.fr et via contact@melimelo78.fr Chapiteau Méli Mélo 51-53, rue Rémont – 78000 Versailles

