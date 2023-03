Atelier : initiation au cirque (12-17 ans – spécial aérien) Chapiteau Méli-Mélo Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Atelier : initiation au cirque (12-17 ans – spécial aérien) Samedi 15 avril, 11h00 Chapiteau Méli-Mélo Tarif : 5 € Par : Méli-Mélo

Découverte des arts du cirque par des circassiens professionnels, professeurs au Chapiteau : jonglage, acrobaties, équilibres, aériens… Samedi 15 avril 2023 – 11h

Chapiteau Méli-Mélo

Durée : 1h

De 12 à 17 ans

Tarif : 5 €

Inscritption : www.melielo78.fr Chapiteau Méli-Mélo 51, rue Rémont 78000 Versailles

Le Chapiteau Méli-Mélo école du cirque et salle de spectacle, a pour but de développer, promouvoir, enseigner, diffuser et produire les arts du cirque et de la rue.

