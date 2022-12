Stage Trapèze Fixe Ados/Adultes Chapiteau Méli Mélo Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Stage Trapèze Fixe Ados/Adultes Chapiteau Méli Mélo, 23 février 2023, Versailles. Stage Trapèze Fixe Ados/Adultes 23 février – 4 mars 2023 Chapiteau Méli Mélo 2 stages de Trapèze Fixe Chapiteau Méli Mélo 51,53 rue Rémont, 78000 Versailles Porchefontaine Versailles 78000 Yvelines Île-de-France [{« link »: « http://www.helloasso.com/associations/chapiteau-meli-melo »}] 2 stages de Trapèze Fixe sont proposés sur 3 jours. Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 février 2023

et/ou

Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 mars 2023 De 17h à 20h Réservations sur www.helloasso.com/associations/chapiteau-meli-melo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T05:00:00+01:00

2023-03-04T08:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Chapiteau Méli Mélo Adresse 51,53 rue Rémont, 78000 Versailles Porchefontaine Ville Versailles Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Chapiteau Méli Mélo Versailles Departement Yvelines

Chapiteau Méli Mélo Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Stage Trapèze Fixe Ados/Adultes Chapiteau Méli Mélo 2023-02-23 was last modified: by Stage Trapèze Fixe Ados/Adultes Chapiteau Méli Mélo Chapiteau Méli Mélo 23 février 2023 Chapiteau Méli-Mélo Versailles Versailles

Versailles Yvelines