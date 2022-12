2 semaines de stage d’initiation au cirque Chapiteau Méli Mélo Versailles Catégories d’évènement: Versailles

2 semaines de stage d’initiation au cirque Chapiteau Méli Mélo, 20 février 2023, Versailles. 2 semaines de stage d’initiation au cirque 20 février – 3 mars 2023 Chapiteau Méli Mélo 2 semaines de stage d’initiation et de découverte des arts du cirque Chapiteau Méli Mélo 51,53 rue Rémont, 78000 Versailles Porchefontaine Versailles 78000 Yvelines Île-de-France [{« link »: « http://www.helloasso.com/associations/chapiteau-meli-melo »}] Le chapiteau Méli Mélo propose deux semaines de stages d’initiation et d’approfondissement aux arts du cirque. Jonglage, acrobatie, équilibre sur objet, trapèze ou encore mât chinois, les enfants sont invités à expérimenter la persévérance, l’autonomie, la créativité dans une dynamique d’entraide, de respect et d’écoute. Du lundi 20 au vendredi 24 févier 2023

et/ou

du lundi 27 février au vendredi 3 mars 14h-16h pour les 8/12 ans (99€ la semaine de stage)

16h-17h pour les 4/7 ans (54€ la semaine de stage) Inscriptions via le site Hello Asso : www.helloasso.com/associations/chapiteau-meli-melo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-20T14:00:00+01:00

2023-03-03T17:00:00+01:00 Ville de Versailles / @ Marc O Carion

