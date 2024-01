MYSTERIUM CHAPITEAU MEDRANO Nancy, 8 mars 2024, Nancy.

MEDRANO – MYSTERIUMMysterium, le Grimoire magique, le nouveau spectacle arrive bientôt chez vous ! Le meilleur du cirque et de la magie pour un voyage féérique !Mysterium est un véritable dépaysement au pays des rêves et des illusions. Les spectateurs découvriront des artistes des 4 coins du monde. Ils présenteront à tour de rôle des disciplines variées telles que : la voltige, l’acrobatie, l’équilibre, la magie et les grandes illusions évidemment !Plein d’autres surprises rythmerons le show sans oublier le clown présent pour vous guider dans cette destination onirique ! En Écosse, le jeune Hector, lors d’une promenade en vélo, au détour d’un chemin, trouve un magnifique château en ruine. En pénétrant dans l’enceinte et plus précisément dans le donjon, il découvre un mystérieux livre.Curieux par nature il l’ouvre. A peine a t-il commencé à le lire qu’apparaissent des personnages mystérieux, artistes aux multiples talents, certains jonglent, d’autres marchent au plafond, certains se mettent même à voler. Il n’en croit pas ses yeux. Tout ce petit monde est-il réel ou surréaliste ? Toutes ces formules feront-elles de lui un véritable sorcier ? Spectacle faisant intervenir 18 artistes, danseurs et acrobates de cirque.

Tarif : 21.00 – 49.50 euros.

Début : 2024-03-08 à 14:30

Réservez votre billet ici

CHAPITEAU MEDRANO PARC EXPOS – RUE C. OPALINSKA 54000 Nancy 54