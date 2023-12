2TH L’OLYMPIA Paris, 19 décembre 2024, Paris.

Depuis 2021 et l’obtention de son premier single d’or avec “Ne fuis pas”, 2th à ouvert un nouveau chapitre de sa jeune carrière déjà florissante de succès. Visionnaire entouré d’une équipe éclectique et virtuose allant du son à la vidéo et l’image, 2th sillonne les salles de concert et les festivals où sa nouvelle formule affirmée entre rap et électro transforme les fosses en véritable dance floor. Effigie naissante de ce nouveau genre le projet s’affranchi des comparaisons et rassemble divers publiques en poussant les codes de ces deux genres. Affinant son style aux côtés du producteur Majeur Mineur, qui l’accompagne aussi sur scène et avec qui il travaille sur son premier album, 2th est maintenant en route pour un Olympia après une Cigale pleine à craquer.

Tarif : 35.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-12-19 à 20:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris