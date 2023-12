SLIMKA 1988 LIVE CLUB Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes SLIMKA 1988 LIVE CLUB Rennes, 22 février 2024, Rennes. Véritable phénomène sur scène, Slimka revient avec une nouvelle tournée (sans playback) à travers la France dès Février 2024. Le Boryngo est prêt à envoûter les foules !

Tarif : 23.50 – 23.50 euros.

Début : 2024-02-22 à 20:00 Réservez votre billet ici 1988 LIVE CLUB 27 PLACE DU COLOMBIER 35000 Rennes Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Code postal 35000 Lieu 1988 LIVE CLUB Adresse 27 PLACE DU COLOMBIER Ville Rennes Departement 35 Lieu Ville 1988 LIVE CLUB Rennes Latitude 48.104075 Longitude -1.6793 latitude longitude 48.104075;-1.6793

1988 LIVE CLUB Rennes 35 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/