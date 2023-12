L’ARISTO DU COEUR NOVOTEL ATRIA – AUDITORIUM Nimes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes L’ARISTO DU COEUR NOVOTEL ATRIA – AUDITORIUM Nimes, 14 février 2024, Nimes. PITCH L’ARTISTO DU CŒURTrois personnages projetés dans une soirée absurde, loufoque, pleine de règlements de compte et de rebondissements.Jean-Régis de la Motte Saint-Pierre s’occupe de la location de l’appartement parisien de sa femme. A la fin d’une longue journée de visites, Jean Régis n’a qu’une hâte : retrouver sa maîtresse, Gwénaëlle, pour une belle soirée en amoureux.C’est sans compter sur l’arrivée de Bertrand Serrarin, un potentiel locataire, et sur une porte fermée qui va les projeter tous les 3 dans une soirée pleine de surprises.

Tarif : 29.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 19:30
NOVOTEL ATRIA – AUDITORIUM
5, boulevard de Prague
30900 Nimes

