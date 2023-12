LE RÊVE CHAPITEAU MEDRANO Marseille, 14 janvier 2024, Marseille.

LE CIRQUE MEDRANO – LE RÊVEMedrano présente son tout nouveau spectacle 2023.Rires, rêves, frissons et joies sont au programme de ce nouveau spectacle du Cirque Medrano. Sous le grand chapiteau scintillant de mille lumières, installez-vous dans la douceur sucrée du popcorn savamment caramélisé, du parfum enivrant de la barbe à papa, et des effluves boisées émanant de la sciure.Prenez place autour de cette piste magique, ce cercle parfait et enchanté, prêt à accueillir les étoiles du cirque, des artistes venus des quatre coins de la planète dans un seul et unique but : vous émerveiller !Embarquez pour deux heures de voyage , avec cette nouvelle édition 2023 !

Tarif : 23.00 – 54.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 10:45

Réservez votre billet ici

CHAPITEAU MEDRANO ESPLANADE DU MUCEM 13000 Marseille 13