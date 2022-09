CHAPITEAU GUINGUETTE : CL√îTURE DE SAISON AVEC LA MARMITE à ROSELYNE Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire

CHAPITEAU GUINGUETTE : CL√îTURE DE SAISON AVEC LA MARMITE à ROSELYNE Chemillé-en-Anjou, 1 octobre 2022, Chemillé-en-Anjou. CHAPITEAU GUINGUETTE : CL√îTURE DE SAISON AVEC LA MARMITE à ROSELYNE

4 chemin de la Fontaine Domaine Culturel Saint-Lézin Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Domaine Culturel 4 chemin de la Fontaine

2022-10-01 – 2022-10-01

Domaine Culturel 4 chemin de la Fontaine

Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Les Chapiteau Guinguette sont des soirées autour d’une ou deux propositions artistiques, un petit bar et une restauration légêre autour du four à bois. C’est la fin de saison et ça se fête avec la Marmite à Roselyne et quelques surprises ! LA MARMITE A ROSELYNE : issue de l’aristocratie décadente Balkano-Maugeoise exilée en Lipomgalie Centrale, république indépendante, l’histoire de La Marmite à Roselyne se perd en conjectures et légendes toutes plus improbables les unes que les autres‚Il convient ici de relater la véritable destinée des Marmitons :

Suite à l’infâme coup d’état du Parti Révolutionnaire Institutionnel Maugistanais, le roi déchu du Maugistan, Niakovsky dit-le Premier, décide de laisser provisoirement son royaume aux mains de ces dangereux communistes et emmêne sa cour avec lui afin de propager et de diffuser la culture maugistanaise au reste du monde. La Marmite à Roselyne touille et ratatouille les influences : chansons tsiganes, musique klezmer, fanfare macédonienne, le tout arrosé d’une pincée de jazz et d’un zeste de folie‚ Leur bouillon musical est fortement recommandé pour les personnes souffrant de déprime passagêre et de lourdeurs dans les jambes. Réchauffant et stimulant. Prix libre Fêter la fin de saison du Chapiteau Guinguette ! info@unpasdecote.asso.fr Domaine Culturel 4 chemin de la Fontaine Chemillé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-09-21 par

Détails Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Chemillé-en-Anjou Saint-Lézin Adresse Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Domaine Culturel 4 chemin de la Fontaine Ville Chemillé-en-Anjou lieuville Domaine Culturel 4 chemin de la Fontaine Chemillé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

CHAPITEAU GUINGUETTE : CL√îTURE DE SAISON AVEC LA MARMITE à ROSELYNE Chemillé-en-Anjou 2022-10-01 was last modified: by CHAPITEAU GUINGUETTE : CL√îTURE DE SAISON AVEC LA MARMITE à ROSELYNE Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Saint-Lézin 1 octobre 2022 4 chemin de la Fontaine Domaine Culturel Saint-Lézin Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou maine-et-loire

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire