Scotland ! | Comédie Chapiteau – Fronton Saint-Barthélemy, 18 mai 2024, Saint-Barthélemy.

Saint-Barthélemy Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 21:00:00

fin : 2024-05-18 22:00:00

« Scotland ! » comme une invitation au voyage : venez faire une balade sauvage avec pêche, chasse, whisky, sablés, cornemuses, chansons folkloriques et kilts en compagnie des The Latebloomers venus du Royaume-Uni, de Suède et d’Australie !

Clowns, mimes, acteurs physiques, ils savent tout dire sans (presque) un seul mot et partagent avec vous « leur » Écosse revisitée sur un mode burlesque hilarant.

Après avoir conquis le public dans de nombreux festivals, dans le monde entier, les voici dans le Seignanx, pour vous faire voyager et hurler de rire !

Dès 5 ans. RDV à 21h. Durée : 1h.

Pré-vente en ligne ou au guichet de l’office (à l’unité ou en pass 4, 6, 8 spectacles)..

EUR.

Chapiteau – Fronton RD74

Saint-Barthélemy 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Seignanx