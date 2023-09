GDL 2023 – CONCERT – THE WANTON STRING BAND Chapiteau – Festival Musique sous les Em Port-en-Bessin-Huppain, 11 novembre 2023, Port-en-Bessin-Huppain.

Port-en-Bessin-Huppain,Calvados

À l’occasion de la 19ème édition du Goût du Large, The Wanton String Band se produira sous le chapiteau du festival Musique sous les Embruns. Ce groupe de musiciens présente un répertoire insolite de musiques, chansons et danses psychédéliques sortant des sentiers battus. Ils puisent leur source dans les racines de la musique celtique et américaine. Leur interprétation dynamique et contagieuse de la musique traditionnelle fait danser le public….

2023-11-11 17:00:00 fin : 2023-11-11 18:00:00. .

Chapiteau – Festival Musique sous les Em Place Georges Seurat

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie



For the 19th edition of Goût du Large, The Wanton String Band will perform under the big top of the Musique sous les Embruns festival. This group of musicians presents an unusual repertoire of psychedelic music, song and dance that’s off the beaten track. Their roots lie in Celtic and American music. Their dynamic, infectious interpretation of traditional music gets audiences dancing…

En la 19ª edición de Goût du Large, The Wanton String Band actuará bajo la carpa del festival Musique sous les Embruns. Este grupo de músicos presenta un repertorio insólito de música psicodélica, canciones y bailes fuera de lo común. Sus raíces se encuentran en la música celta y americana. Su interpretación dinámica y contagiosa de la música tradicional pone al público a bailar…

Anlässlich der 19. Ausgabe des Goût du Large wird The Wanton String Band im Zelt des Festivals Musique sous les Embruns auftreten. Diese Gruppe von Musikern präsentiert ein ungewöhnliches Repertoire an psychedelischer Musik, Liedern und Tänzen, die sich von den ausgetretenen Pfaden abheben. Sie schöpfen aus den Wurzeln der keltischen und amerikanischen Musik. Ihre dynamische und ansteckende Interpretation der traditionellen Musik bringt das Publikum zum Tanzen…

